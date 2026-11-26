احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - نظرا للحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أصابنا جميعا كمصريين بحادث الطريق الدائري، وترحما على شهداء الحادث الكرام، ومواساة لأهلنا الكرام من أسر الشهداء، وتضرعا إلى الله بتمام الشفاء لكل المصابين، وتمسكا بالهدي المحمدي الشريف في مثل هذا الظرف العصيب، وجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف – عاجلا بأداء صلاة الغائب على أرواح شهدائنا الكرام؛ وذلك في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية عقب صلاة الجمعة غدًا، الموافق ٢٧ من نوفمبر ٢٠٢٦ للميلاد، ١٧ من جمادى الآخرة ١٤٤٨ للهجرة.