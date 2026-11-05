أخبار اليمن : 7 شهداء و6 جرحى بغارات عدوانية على صعدة

7 شهداء و6 جرحى بغارات عدوانية على صعدةسقط 7 شهداء وأُصيب 6 آخرون، في حصيلة أولية، جراء استهداف طيران العدو السعودي مزارعين ومسعفين بمدينة الطلح في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأفادت مصادر محليّة أن طيران العدو السعودي استهدف في البداية تجمعاً للمزارعين في المنطقة، ليُعاود شنّ غارة أخرى مباشرة على طواقم الإسعاف والمواطنين أثناء محاولتهم إجلاء الجرحى ونقلهم إلى المستشفى.

وتأتي هذه الغارات في إطار استمرار الجرائم المباشرة التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين والكوادر الإسعافية في المحافظة.

