أخبار اليمن : الامين العام المساعد يواسي آل الحفاشي

الامين العام المساعد يواسي آل الحفاشيبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الدكتور محمد صالح الحفاشي، مدير الصحة بمديرية الرجم محافظة المحويت، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد عبدالملك محمد صالح الحفاشي ، وإخوانه، وكافة آل الحفاشي، بمحافظة المحويت، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب.

سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميعاً الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".