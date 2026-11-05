أخبار اليمن : امطار متوقعة وأجواء باردة .. تحذيرات الارصاد

امطار متوقعة وأجواء باردة .. تحذيرات الارصاد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة وأجواء باردة نسبياً إلى باردة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، قد يصحبها الرعد أحياناً.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، وذمار والبيضاء ومرتفعات إب، والضالع ولحج حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3- 8 درجات مئوية.
وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
كما حذر القاطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة وكذلك القادمين من المحافظات الدافئة إلى المحافظات الباردة، من الأجواء الباردة.
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