أخبار اليمن : 104 غارات عدوانية خلال 24 ساعة

104 غارات عدوانية خلال 24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 104 غارات جوية وصواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنها، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف والبيضاء وصعدة وعمران ومأرب وتعز ولحج من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان وخلّفت عشرات الشهداء والجرحى جلُّهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و136 غارة جوية وصاروخًا.