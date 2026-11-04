أخبار اليمن : إسقاط طائرة سعودية في أجواء تعز

إسقاط طائرة سعودية في أجواء تعز
أسقطت القوات المسلحة اليمنية اليوم، طائرة استطلاع مسلح نوع "وينق لونق 2" Wing Loong II " تابعة للعدو السعودي في محافظة تعز.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع "وينق لونق 2" (Wing Loong II) كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء محافظة تعز.
وأشار إلى أن الطائرة التي تم إسقاطها هي العاشرة منذ بدء تصعيد العدو السعودي عدوانه على اليمن، مؤكدًا أن الاستهداف كان بسلاح مناسب.
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