أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 5 بغارات عدوانية على تعز وصعدة

استشهاد وإصابة 5 بغارات عدوانية على تعز وصعدة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، استشهاد وإصابة خمسة مواطنين باستهداف طيران العدو السعودي اليوم محافظتي صعدة وتعز.
أوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن طيران العدو السعودي استهدف منطقة وادي علاف بمديرية سحار في صعدة، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين.
وأشارت إلى إصابة مواطن وامرأة جراء قصف طيران العدو السعودي منطقة شرمان بمديرية ماوية في تعز.
وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتضيف مزيداً من المعاناة الإنسانية للمدنيين، خاصة النساء والأطفال.
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