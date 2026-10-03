أخبار اليمن : امطار متوقعة في 10 محافظات

امطار متوقعة في 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات حجة، والمحويت، وريمة، وذمار، وإب وتعز وأجزاء من أرخبيل سقطرى وسهل تهامة والساحل الغربي.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، وعمران والضالع ومرتفعات لحج، وأبين، وشبوة، وحضرموت والمهرة والسواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المقابلة لها.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه من مخاطر العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب.

ونصح المركز بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الأشجار والأبراج العالية وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وبضرورة فصل التيار الكهربائي.

(سبأ)