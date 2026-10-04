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بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني

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  • بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني 1/6
  • بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني 2/6
  • بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني 3/6
  • بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني 4/6
  • بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني 5/6
  • بالفصل التشريعي الثالث.. تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب بدور الانعقاد الثاني 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الثالث البالغ عددها 25 لجنة نوعية والتي أجريت ليوم لاختيار هيئات مكاتب تلك اللجان.

وجاءت النتيجة كلها بالتزكية

ووجه المستشار هشام بدوى التهنئة للنواب الفائزين  فى الانتخابات متمنيا لهم دورا انعقاد ناجح

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (1)

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (1)

 

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (2)

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (2)

 

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (3)

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (3)

 

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (4)

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (4)

 

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (5)

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للنواب (5)

 


 
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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