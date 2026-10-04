مجلس النواب يعلن النتائج الكاملة لانتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، النتائج الرسمية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ 25 بالمجلس، والتي حسمت تشكيل الرئاسة والوكالة وأمانة السر في كافة اللجان للتأهيل للانعقاد وتوزيع المهام التشريعية والرقابية.

وشهدت التشكيلات الدفع بعدد من القيادات والخبرات البرلمانية والوزارية السابقة على رأس اللجان الرئيسية، وجاءت النتائج الكاملة لتشكيل هيئات مكاتب اللجان على النحو التالي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: محمد عيد محمد محجوب (رئيساً)، وكل من علاء الدين فؤاد السيد وطاهر زكريا الخولي (وكيلين)، وخالد محمد أبو بكر (أميناً للسر).

لجنة الخطة والموازنة: محمد السيد محمد سليمان (رئيساً)، وكل من مصطفى سيد سالم وعبد المنعم إمام (وكيلين)، وأكمل سامي نجاتي (أميناً للسر).

لجنة الشئون الاقتصادية: طارق عثمان أحمد شكري (رئيساً)، وكل من أيمن محسب ووليد أحمد أبو دنقل (وكيلين)، وسعيد منور موسى (أميناً للسر).

لجنة العلاقات الخارجية: سامح حسن شكري (رئيساً)، وكل من سحر البزار وهايدي المغازي (وكيلين)، وأحمد علاء الدين عمارة (أميناً للسر).

لجنة الشئون العربية: محمد صلاح أبو هميلة (رئيساً)، وكل من محمد أسعد إبراهيم ومحمد صبحي الخولي (وكيلين)، ومحمد أحمد زايد (أميناً للسر).

لجنة الشئون الإفريقية: شريف مصطفى الجبلي (رئيساً)، وكل من أشرف سعد سليمان ومحمد عبد العليم سليم (وكيلين)، ومحمد يسري عبادة (أميناً للسر).

لجنة الدفاع والأمن القومي: محمد عباس حلمي (رئيساً)، وكل من إبراهيم المصري وجمال عبد العاطي بسيوني (وكيلين)، ومحمد عبد الرحمن راضي (أميناً للسر).

لجنة الاقتراحات والشكاوى: عاطف عبد الحميد ناصر (رئيساً)، وكل من نافع عبد الهادي أبو الحمد وحسن عمر حسنين (وكيلين)، ومحمد حسين الحمامي (أميناً للسر).

لجنة القوى العاملة: محمد محمود أحمد سعفان (رئيساً)، وكل من إيهاب منصور بسطاوي وأسماء نشأت علي (وكيلين)، ورشا حسني حسن "رشا مبروك" (أميناً للسر).

لجنة الصناعة: أحمد بهاء الدين شلبي (رئيساً)، وكل من محمد سيد جنيدي والسيد سمير عبد المقصود (وكيلين)، ومصطفى عبد الكريم البهي (أميناً للسر).

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: محمد جمال الجارحي (رئيساً)، وكل من محمد نشأت حسن "نشأت العمدة" ومحمد فايز بركات (وكيلين)، ومحمد علي يوسف (أميناً للسر).

لجنة الطاقة والبيئة: طارق أحمد عبد القادر الملا (رئيساً)، وكل من رشا عبد الفتاح رمضان وخالد عبد العظيم عبد المولى (وكيلين)، ومحمد أحمد الحداد (أميناً للسر).

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية: سامي صبحي عليوة شاهين (رئيساً)، وكل من صقر عبد الفتاح صقر وفريد محمد واصل (وكيلين)، وحسام محمد محمود "حسام العمدة" (أميناً للسر).

لجنة التعليم والبحث العلمي: أشرف محمد عبد الحميد الشيحي (رئيساً)، وكل من لطفي محمد شحاتة وماجدة السيد بكري (وكيلين)، وأحمد عبد المجيد عيد (أميناً للسر).

لجنة الشئون الدينية والأوقاف: عمرو مصطفى الورداني (رئيساً)، وكل من زكريا محمد حسان وطارق محمدي خليفة (وكيلين)، وإنجي مراد فهيم (أميناً للسر).

لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة: راندا محمد أحمد مصطفى (رئيساً)، وكل من شيرين عيشي عليش وأحمد فتحي عبد الحميد (وكيلين)، ومروة محمد عبد المجيد (أميناً للسر).

لجنة الإعلام والثقافة والآثار: رهام فاروق أحمد محمد (رئيساً)، وكل من إنجي أنور بدر ودينا وهدان البعلي (وكيلين)، وضحا مصطفى عاصي (أميناً للسر).

لجنة السياحة والطيران المدني: سحر طلعت مصطفى (رئيساً)، وكل من هشام حسين محمد وعمرو أحمد درويش (وكيلين)، وأحمد السيد الأشموني (أميناً للسر).

لجنة الشئون الصحية: شريف باشا سيف بشاي (رئيساً)، وكل من أسماء عبد القادر عيسى وكريم بدر حلمي (وكيلين)، وسيمر محمد الخولي (أميناً للسر).

لجنة النقل والمواصلات: محمد عبد الرازق السيد عوض (رئيساً)، وكل من محمد أحمد مصيلحي وخالد أحمد شلبي (وكيلين)، وأحمد مصطفى الدربي (أميناً للسر).

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أحمد رجب شحات بدوي (رئيساً)، وكل من مها رزق الطرهوني ومحمود حسين طاهر (وكيلين)، ومصطفى أيمن جبر (أميناً للسر).

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: أحمد محمد سعيد شلبي (رئيساً)، وكل من أمين محمد مسعود ومختار همام مرسي (وكيلين)، ومحمود محمود طاهر (أميناً للسر).

لجنة الإدارة المحلية: محمد أمين أمين الدخميسي (رئيساً)، وكل من محمد عطية الفيومي ونادر أحمد الداجن (وكيلين)، وأحمد مجدي عبد العزير (أميناً للسر).

لجنة الشباب والرياضة: محمد السيد محمد مجاهد (رئيساً)، وكل من ثروت محمد سويلم وسامر محمد التلاوي (وكيلين)، وشذا أحمد حبيب (أميناً للسر).

لجنة حقوق الإنسان: طارق محمد عبد الحميد رضوان (رئيساً)، وكل من ياسر محمد الهضيبي ومحمد تيسير مطر (وكيلين)، ومحمد مجدي فريد (أميناً للسر).