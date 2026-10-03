اطّلع على.. إنجلترا تكتسح كرواتيا بسباعية تاريخية في دوري الأمم الأوروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 أكتوبر 2026 11:17 مساءً - حقق منتخب إنجلترا فوزا كبيرا على نظيره الكرواتي بنتيجة 7-0، خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، في مواجهة شهدت تفوقا إنجليزيا واضحا منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

وفرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح لاعبوه في استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام المرمى الكرواتي، ليحسموا المباراة بفارق كبير من الأهداف.

وسجل هاري كين أحد أهداف المنتخب الإنجليزي، فيما شارك جود بيلينجهام وأنتوني جوردون وبوكايو ساكا ومورجان روجرز في تسجيل باقي أهداف السباعية، ليقدم المنتخب الإنجليزي واحدة من أقوى نتائجه في البطولة.

وبهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، متساويا في النقاط مع منتخب إسبانيا صاحب الصدارة، بينما جاء منتخب كرواتيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويواصل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة وسط منافسة قوية على صدارة المجموعة، بينما يسعى المنتخب الكرواتي إلى استعادة توازنه في المباريات المقبلة وتحسين موقعه في جدول الترتيب.