الداخلية تكشف ملابسات وفاة مسجل خطر في حلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تشييع جثمان أحد الأشخاص وزعم الظاهر بمقطع الفيديو بأن المذكور مسجل جنائى خطر وأنه يكن له تقديراً لسابقة حمايته إبان إتهامه عام 2020 فى إحدى القضايا وتحريض ضابط شرطة للمتوفى على إيذائه بمحبسه آنذاك.

بالفحص تبين أنه خلال عام 2020 سبق إتهام صاحب الحساب (متواجد حالياً خارج البلاد) فى إحدى القضايا الجنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار من الشرعية والقانون دون تجاوز، وفى وقت لاحق صدر حكماً ببرائته ، ولم يتقدم آنذاك بشكوى بذات المضمون.

وبالنسبة للشخص المشيع جثمانه فقد تبين من الفحص أنه بتاريخ 30 سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين ثلاث عناصر جنائية خطرة "سبق إتهامهم والحكم عليهم فى العديد من الجنايات أبرزها "قتل، إتجار بالمخدرات، حريق عمد، سرقة بالإكراه، حيازة أسلحة غير مرخصة" لخلافات بينهم، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصاباتهم التى أسفرت عن وفاة أحدهم، وتم ضبط مرتكبا الواقعة فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات "ما زالا قيد الحبس".