الرئيس السيسي يؤكد أهمية التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى الكلمة الختامية، حيث قال: "فى ختام أعمال اجتماعنا التنسيقى الثامن لمنتصف العام، أتوجه إليكم جميعا، بأسمى آيات الشكر والتقدير، على الرؤى المتميزة، التى تفضلتم بطرحها اليوم والتى تعكس نتائج جهود حثيثة ومقدرة، نحو تعزيز أطر التعاون والتكامل والاندماج فى قارتنا الإفريقية تحقيقا لطموحات شعوبنا وأهداف أجندة 2063".

وأضاف الرئيس السيسى، أن مناقشاتنا اليوم؛ من مدينة العلمين، أكدت على حجم الإنجازات التى تم تنفيذها، وتحركاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج القارى، وتطوير أطر التنسيق بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية كما عكست المناقشات جسامة التحديات الراهنة، والتى تستوجب منا تضافر الجهود، ومواصلة العمل والتعاون المشترك إذ أصبح التكامل القارى خيارا استراتيجيا، وضرورة ملحة لتجاوز هذه العقبات، استنادا إلى إيماننا الراسخ بوحدة المصير والهدف.

وقال الرئيس السيسى، إن الإعلان الختامى الصادر عن اجتماعنا اليوم، يضع بين أيدينا خارطة طريق واضحة، لدفع جهود الاندماج الإقليمى والقارى مشيرًا فى هذا الصدد؛ إلى التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادى والتجارى، من خلال التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز العمل على بناء سلاسل الإمداد والممرات اللوجستية.