مدير ترميم الآثار: أخرجنا نحو 1600 قطعة من مركب خوفو الثانية.. ونرمم أمام الجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام ترميم الآثار ونقل القطع بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل أعمال ترميم الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية، موضحًا أن المشروع يمثل تحديًا أثريًا وعلميًا كبيرًا، نظرًا للحالة المتدهورة التي وصلت إليها الأخشاب بعد بقائها في الحفرة لآلاف السنين، وأشار إلى أن أعمال الترميم والتجميع تتم أمام زوار المتحف، بما يتيح للجمهور متابعة مراحل العمل الأثري والتعرف على التقنيات المستخدمة في الحفاظ على القطع

وقال زيدان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذ الصباح، المذاع على قناة اكسترا نيوز، إن قصة المركب الثانية اختلفت عن المركب الأولى، حيث ظلت الأخشاب داخل الحفرة آلاف السنين دون استخراج أو ترميم، قبل أن تكشف عمليات الفحص في تسعينيات القرن الماضي عن تعرضها لتحلل شديد وضعف بالغ، لدرجة أن الخشب كان يتحول إلى مسحوق بمجرد لمسه، وأضاف أن عددًا من البعثات الأجنبية اعتبر المشروع عالي المخاطر، قبل بدء التعاون مع الجانب الياباني وتجهيز الموقع وتوثيقه تمهيدًا لأعمال الاستخراج والترميم.

وأوضح مدير عام ترميم الآثار ونقل القطع أن فريق العمل أجرى فحوصًا وتحاليل لعينات من الأخشاب في مصر واليابان والولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة تساعد في اختيار مواد وأساليب الترميم المناسبة لطبيعة القطع الأثرية، كما جرى استخدام أحدث تقنيات التوثيق والاستخراج، من بينها المسح بالليزر والتصوير الفوتوجرامتري والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، بما ساهم في التعامل مع الأخشاب بأعلى قدر من الدقة والحفاظ عليها.

وأشار زيدان إلى استخراج نحو 1600 قطعة أثرية من الحفرة، خضعت لأعمال ترميم أولي قبل نقلها إلى مخازن المتحف المصري الكبير، تمهيدًا لاستكمال المرحلة الثانية من أعمال الترميم باستخدام مواد وتقنيات حديثة، وأضاف أن المشروع يتضمن تجربة فريدة تتمثل في ترميم الأخشاب وتجميعها وتركيبها أمام الجمهور، بما يمنح زوار المتحف فرصة مشاهدة عملية إنقاذ وترميم أحد أهم الآثار المرتبطة بالحضارة المصرية القديمة عن قرب.