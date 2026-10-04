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الرئيس السيسي: يجب توفير تمويل مستدام لبرامج ومشروعات التنمية في إفريقيا

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الرئيس السيسي: يجب توفير تمويل مستدام لبرامج ومشروعات التنمية في إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير تمويل مستدام ومبتكر لبرامج ومشروعات التنمية في القارة الإفريقية، بالتعاون مع المؤسسات المالية القارية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التكامل بين دول القارة.

 

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الافريقي، أهمية الربط بين التكامل الاقتصادي وتوفير السلم والأمن، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وترسيخ مسارات إعادة الإعمار والتنمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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