الرئيس السيسي يستقبل رئيس جمهورية غانا بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، السيد جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الغاني، مقدماً التهنئة بمناسبة اختيار غانا لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2027، ومؤكداً تطلع مصر إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع غانا خلال فترة رئاستها المقبلة للاتحاد، بما يعزز مسيرة العمل الأفريقي المشترك ويخدم مصالح شعوب القارة. كما أشاد السيد الرئيس بالعلاقات التاريخية والسياسية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص مصر على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية في البلدين. كما أكد سيادته أهمية الاستفادة من الإمكانات المتنامية للقطاع الخاص في البلدين، مثمناً التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات المصرية العاملة في غانا والدعم الذي توفره الدولة الغانية لتعزيز نجاحها وتوسيع استثماراتها.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الغاني أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع غانا ومصر، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال فترة الرئاسة الغانية للاتحاد الأفريقي، ومثمناً الحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في العديد من المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة لغانا والتي تتمتع فيها مصر بخبرات واسعة. كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية، وبما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات وقدرات متميزة في مختلف القطاعات، وإسهاماتها الفاعلة في دعم جهود التنمية في غانا.