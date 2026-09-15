أخبار اليمن : القوات المسلحة تنفذ عملية واسعة في خميس مشيط

القوات المسلحة تنفذ عملية واسعة في خميس مشيطأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، رداً على العدوان السعودي الغاشم وتصعيده الكبير خلال الخمسة الأيام الماضية.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صدر عنها، أنها نفذت بفضل الله عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التذخير وأهدافاً أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأشار البيان إلى أن العملية نٌفذت بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مؤكدة أن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله وقوته.

وذكر أن العملية جاءت رداً على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع "F15" و"تايفون" استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على الشعب اليمني وأن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله.

ولفت إلى الاستمرار في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على الوطن.