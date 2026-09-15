ليدز يضرب نيوكاسل برباعية

ليدز يضرب نيوكاسل برباعيةلقّن ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل يونايتد درساً كروياً وفاز عليه 4-1، الاثنين، في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم ليدز بهدف عكسي سجله لويس مايلي لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 32، وبعد ذلك بدقيقتين سجل جايدن بوجل الهدف الثاني لليدز، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل دومينيك كاليفرت لوين الهدف الثالث لليدز، فيما اختتم نواه أوكافور الرباعية في الدقيقة 59.

وسجل نيوكاسل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق بازومانا توريه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبهذا الفوز، رفع ليدز يونايتد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبنفس الفارق خلف أرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب، في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.