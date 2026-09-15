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الفرصة الأخيرة لزيارة «أهلا مدارس» بمدينة نصر قبل إسدال الستار على المعرض

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الفرصة الأخيرة لزيارة «أهلا مدارس» بمدينة نصر قبل إسدال الستار على المعرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:29 صباحاً -  

يواصل المعرض الرئيسي لـ«أهلا مدارس 2026» استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر بمدينة نصر في آخر أيام فعالياته.

 

ويقيم المعرض داخل قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في مدينة نصر ويتيح للمواطنين شراء المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية إلى جانب عدد من السلع والمنتجات.

 

ويأتي تنظيم المعرض ضمن المبادرات والمعارض المتخصصة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بصورة مباشرة.

 

وتشارك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والغرف التجارية في جهود التوسع في المنافذ والمعارض التي توفر السلع والمنتجات للمواطنين وتتيح خيارات متنوعة خلال موسم الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

 

ويمثل اليوم الثلاثاء الفرصة الأخيرة أمام المواطنين لزيارة المعرض الرئيسي في مدينة نصر والاستفادة من المنتجات والمستلزمات المتاحة قبل انتهاء فترة تشغيله.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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