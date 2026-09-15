مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن 593 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، ولا سيما قبالة قبة الصخرة، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات في ثالث أيام "رأس السنة العبرية"، بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، أمس /الأحد/، وأدائهم طقوسا تلمودية جماعية، بالتزامن مع تشديد سلطات الاحتلال القيود على دخول المصلين الفلسطينيين واحتجاز هويات عدد منهم عند البوابات.