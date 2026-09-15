مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت محافظة القدس في بيان، أن 593 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، ولا سيما قبالة قبة الصخرة، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال.
وتأتي هذه الاقتحامات في ثالث أيام "رأس السنة العبرية"، بعد اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، أمس /الأحد/، وأدائهم طقوسا تلمودية جماعية، بالتزامن مع تشديد سلطات الاحتلال القيود على دخول المصلين الفلسطينيين واحتجاز هويات عدد منهم عند البوابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.