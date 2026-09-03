وزارة الخارجية: بدء تنفيذ مبادرة علاجك فى مصر للمصريين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 04:29 مساءً -

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج اليوم الخميس، قيام وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطنى للسياحة الصحية بإطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية " Tour 4 Cure "، لتوفير رعاية طبية وعلاجية متميزة للمصريين بالخارج تجمع بين جودة الرعاية الطبية وسهولة الوصول وتسهيل الإجراءات اللوجستية لسفر المرضى وأسرهم والتعامل مع الحالات الطارئة.

تنفيذ توصيات مؤتمر المصريين بالخارج

يأتي ذلك تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر المصريين بالخارج – النسخة السابعة "مهما اتغربنا .. مصر تقربنا" الذي عقد يومي 2 و3 أغسطس المنصرم، والمتضمنة تعجيل تشغيل المنصة الوطنية للسياحة الصحية لتفعيل مبادرة "علاجك في مصر" للمصريين بالخارج.

وذكر قطاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزارة الخارجية انه يمكن التسجيل والاستفادة من خدمات المنصة الوطنية للسياحة الصحية من خلال الرابط الإلكتروني:

https://tour4cure.com/auth

وللحصول على أية استفسارات أو معلومات إضافية للحجز فيمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني للمنصة [email protected] أو على رقم الواتساب.

002-01505905146.