مفتي الجمهورية ورئيس الطائفة الإنجيلية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وترسيخ قيم التعايش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 سبتمبر 2026 04:29 مساءً - وقع الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مذكرة تفاهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وترسيخ قيم الحوار والتعايش والسلام المجتمعي.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم مجالات التعاون بين دار الإفتاء المصرية والطائفة الإنجيلية، وتبادل الخبرات والرؤى، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة، ونشر ثقافة الاعتدال وقبول الآخر وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة، تحت عنوان «الفتوى في ظل التحولات الكبرى.. استشراف للمستقبل».

وعقب التوقيع، تبادل الدكتور نظير عياد والدكتور أندريه زكي الدروع التذكارية، تأكيدًا على عمق التعاون والعلاقات المشتركة بين الجانبين، وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم السلم المجتمعي وتعزيز جسور التواصل والحوار.