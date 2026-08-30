أخبار اليمن : مسؤول بغزة يحذّر من حادث كبير مائية وبيئية

مسؤول بغزة يحذّر من كارثة مائية وبيئيةحذّر مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في غزة، سعيد العكلوك، من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع، في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي.

وقال العكلوك في تصريح صحفي اليوم، إن إنتاج المياه تراجع من نحو 300 ألف إلى 123 ألف متر مكعب يوميا، فيما انخفضت حصة الفرد إلى ما بين 21 و22 لترا يوميا.

وأضاف أن تسرب مياه الصرف الصحي إلى الخزان الجوفي يؤدي لارتفاع مستويات التلوث، محذرا من تداعيات خطيرة على الصحة العامة والبيئة، لا سيما في ظل نقص مواد التعقيم ومحدودية الإمكانات اللازمة لفحص جودة المياه.

وأشار إلى أن استمرار تدهور منظومة المياه والصرف الصحي يفاقم الأزمة الإنسانية والبيئية في قطاع غزة، ويهدد بمزيد من التلوث وانتشار المخاطر الصحية.