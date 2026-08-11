أخبار اليمن : صنعاء تحذّر مجدداً: ابتعدوا عن هذه الأمكان

صنعاء تحذّر مجدداً: ابتعدوا عن هذه الأمكانتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشـدة مع رياح هابطة وقد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وصنعاء وأجزاء من سهل تهامة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات محافظات حضرموت، وشبوة، وأبين، والبيضاء ولحج والسواحـل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجـد في ممراتها أثناء وبعد هطـول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة والأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح.

وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقيـة على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.