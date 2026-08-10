أخبار اليمن : 13687 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في يوليو

13687 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في يوليوأكد تقرير أممي حديث، وصول 13687 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن خلال يوليو الماضي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث، إن مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بها في اليمن، سجلت دخول 13687 مهاجراً خلال يوليو الماضي، بنسبة زيادة 3% مقارنة بـ13339 مهاجراً في الشهر السابق.

وذكر التقرير أن 68% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى سواحل أبين وتعز، وقدم 26% من المهاجرين من سواحل الصومال، ووصل جميعهم إلى سواحل شبوة، فيما قدم باقي المهاجرين (6%) من عُمان ووصلوا المهرة.

ولفت إلى أن الرجال مثلوا 62% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 19% من الأطفال، و19% من النساء.

ووفقاً للتقرير فإن إجمالي المهاجرين الواصلين إلى اليمن منذ مطلع يناير 2026م، بلغ 110,861 مهاجراً.