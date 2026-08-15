هيثم حسن.. سيلتيك ضيفًا على دندي يونايتد في كأس الدوري الأسكتلندي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 03:33 مساءً - يحل سيلتيك المحترف ضمن صفوفه هيثم حسن لاعب منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على دندي يونايتد في الثامنة إلا ربع مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، وهي إحدى البطولات المحلية الثلاث في أسكتلندا بجانب بطولتي الدوري والكأس.

دندي يونايتد ضد سيلتيك

ويدخل سيلتيك مباراة اليوم وسط معنويات عالية حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي برصيد 6 نقاط حصدها من مباراتين، بينما يحتل دندي يونايتد المركز الـ11 برصيد نقطة وحيدة، بينما يستعد سيلتيك لمواجهة لاسك لينز النمساوي الأربعاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة هيثم حسن مع سيلتيك في مباراة اليوم، حيث ينتظر الحصول على تصريح العمل من أجل المشاركة في مباريات الفريق الذي انضم لصفوفه الأسبوع الماضي قادماً من ريال أوفييدو الإسباني.

سيلتيك يتعاقد مع هيثم حسن

وأعلن سيلتيك، بطل الدوري الاسكتلندي الممتاز، ضم الجناح المصري هيثم حسن بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، مع وجود بند يتيح للنادي تمديد التعاقد لموسم إضافي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال أوفييدو بشأن انتقال اللاعب.

وقال سيلتيك ⁠في بيان: «يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الجناح الدولي المصري هيثم حسن قادمًا من ريال أوبييدو بعقد يمتد لأربعة أعوام، مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك رهنًا بالحصول على التصريح الدولي»، بينما لم ⁠يعلن عن قيمة الصفقة، ‌وسبق لحسن ‌خوض تجارب مع فياريال وسبورتنيج خيخون في الدوري ‌الإسباني، وبدأ مسيرته مع شاتورو الفرنسي.

ويبلغ هيثم حسن من العمر 24 عامًا، وهو من مواليد فرنسا، إلا أنه اختار تمثيل منتخب مصر على المستوى الدولي، ونجح في الانضمام إلى قائمة الفراعنة التي شاركت في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في أمريكا الشمالية.

وخلال مشوار منتخب مصر في البطولة، والتي تمكن خلالها الفراعنة من بلوغ دور الـ16، شارك هيثم حسن في مباراتين، وتمكن من صناعة هدف خلال مباراة مصر أمام الأرجنتين، التي انتهت بخسارة منتخب مصر بنتيجة 3-2.

ويأمل اللاعب المصري في أن تشكل تجربته الجديدة مع سيلتيك خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، خاصة مع انتقاله إلى أحد أبرز الأندية في الكرة الاسكتلندية، والذي ينافس بصورة مستمرة على البطولات المحلية ويشارك في المسابقات الأوروبية.