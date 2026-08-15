أخبار مصرية

عدم أداء الفريضة من قبل طوال حياته.. أبرز شروط التقديم لحج الجمعيات 2027

0 نشر
0 تبليغ

عدم أداء الفريضة من قبل طوال حياته.. أبرز شروط التقديم لحج الجمعيات 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 أغسطس 2026 03:33 مساءً - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المستوفية للشروط تقوم  بترشيح الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2027  والمستوفين للشروط التالية: أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا، وبالنسبة للمؤسسات يشترط أن يكون المتقدم أحد أعضاء مجلس الأمناء أو المؤسسين.

 

 

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027

 

ويشترط في المتقدم ألا يكون قد سبق له الحج من قبل طوال حياته، وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط "بعد إعلان نتيجة القرعة"، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا