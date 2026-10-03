نشكركم على متابعتكم خبر الحرس الوطني يمدد ساعات الاستقبال للتسجيل في صفوفه عبر مجالس الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:42 مساءً - أعلن الحرس الوطني، تمديد ساعات الاستقبال للتسجيل في صفوفه حتى الساعة 6 مساءً، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في التسجيل واستكمال إجراءاتهم، وذلك نظراً للإقبال الكبير على الانضمام إلى صفوفه.

ويواصل الحرس الوطني استقبال الراغبين في التسجيل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وحتى 24 سبتمبر 2026، في مجلس شخبوط بأبوظبي، ومجلس زاخر في العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومجلس البرشاء في دبي، ومجلس ضاحية السيوح في الشارقة، وقاعة البيت متوحد في أذن برأس الخيمة، ومجلس البدية في الفجيرة.