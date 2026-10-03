نشكركم على متابعتكم خبر خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:42 مساءً - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – رحمه الله-.

وقال الملك سلمان: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – رحمه الله-، وإننا، إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ونبعث لسموّكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».