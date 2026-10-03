نشكركم على متابعتكم خبر إنجاز جديد لـ«مسار الخاصة».. نتائج متميزة في PISA 2025 وتكريم رسمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 3 أكتوبر 2026 08:42 مساءً - عززت مدرسة مسار الخاصة في الشارقة حضورها الأكاديمي بتحقيق نتائج متميزة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، في إنجاز يعكس جهود المدرسة في تطوير جودة التعليم وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات لدى الطلبة.

وجاء الإنجاز بالتزامن مع النتائج المتقدمة التي حققتها مدارس الشارقة الخاصة في التقييم، إذ حلت الإمارة في المرتبة الـ14 عالميًا في الرياضيات، والـ23 في العلوم، والـ33 في القراءة، من بين 91 دولة ونظامًا تعليميًا مشاركًا.

وتقديرًا لأداء المدرسة، كرمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص «SPEA» مدرسة مسار الخاصة ضمن المدارس المتميزة في نتائج PISA 2025، تقديرًا لنتائج طلبتها والجهود التي بذلتها الكوادر التعليمية والإدارية في تطوير العملية التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها.

وسجل طلبة مدرسة مسار الخاصة أداءً متقدمًا في المجالات الثلاثة التي يشملها التقييم، وهي الرياضيات والعلوم والقراءة، متجاوزين المتوسط الدولي وفق نتائج المدرسة، بما يعكس تركيزها على بناء مهارات الطلبة وقدرتهم على توظيف المعرفة في مواقف واقعية، وليس الاكتفاء بالحفظ واسترجاع المعلومات.

وتأتي نتائج المدرسة ضمن تطور أوسع شهدته المدارس الخاصة في الشارقة مقارنة بدورة PISA 2022، حيث ارتفع متوسط الأداء في الرياضيات بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 481 نقطة، فيما سجلت العلوم ارتفاعًا بمقدار 36 نقطة إلى 487 نقطة، وتقدمت القراءة بمقدار 13 نقطة لتصل إلى 448 نقطة.

ويركز البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، الذي تشرف عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، على قياس قدرة الطلبة في سن 15 عامًا على توظيف معارفهم ومهاراتهم في مواقف عملية وواقعية، من خلال تقييم مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة، إلى جانب قدراتهم على التحليل والاستدلال وتفسير البيانات وحل المشكلات.

وتتبنى مدرسة مسار الخاصة نهجًا تعليميًا يقوم على تنمية التفكير النقدي والتحليلي، والاستدلال، والقراءة والفهم، والمهارات العلمية والرياضية، والتعلم المستقل، بما يسهم في إعداد الطلبة لمتطلبات التعليم العالي وسوق العمل مستقبلًا.

وأكدت المدرسة أن الإنجاز يمثل ثمرة للتكامل بين جهود الطلبة والمعلمين والإدارة ودعم الأسر، مشيرة إلى أن تكريم هيئة الشارقة للتعليم الخاص يشكل حافزًا لمواصلة تطوير البرامج الأكاديمية وبيئة التعلم، وتعزيز قدرة الطلبة على المنافسة وفق المعايير الدولية.

وتواصل مدرسة مسار الخاصة العمل على تطوير تجربتها التعليمية وتعزيز مكانتها بين المؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة، انطلاقًا من رؤية تضع جودة التعليم وبناء مهارات الطالب في صميم العملية التعليمية.