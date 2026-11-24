احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفتح باب التقديم للمؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة اعتبارًا من 29 نوفمبر



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها إلى تعيين 2666 فنيًا في 12 تخصصًا مختلفًا، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، في إطار دعم منظومة العمل بالهيئة وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتطوير خدمات السكك الحديدية.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة تستهدف الحاصلين على المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، وتشمل عددًا من التخصصات الفنية والتشغيلية المرتبطة بقطاعات تشغيل وصيانة القطارات والبنية التحتية والإشارات.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2026

تتضمن الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر التخصصات التالية: تتضمن الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر التخصصات التالية:

مساعد قائد قطار.

فني حركة وبلوك.

فني صيانة وتجديدات سكة.

فني مزلقان.

فني مناورة.

فني إشارات.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني براد.

فني لحام.

صراف تذاكر.

مشرف قطار.

موعد التقديم في وظائف السكة الحديد 2026

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر موعد التقديم في المسابقة، ليبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، ويستمر حتى يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

وأتاحت الهيئة التقديم والاستعلام عن الوظائف المعلنة إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، عبر الرابط التالي:http://jobs.caoa.gov.eg

ويتعين على الراغبين في التقدم متابعة الإعلان الرسمي عبر بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على تفاصيل شروط كل وظيفة والمستندات المطلوبة وإجراءات التقديم، والتأكد من استيفاء الضوابط المحددة قبل إرسال الطلب.