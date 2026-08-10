الأهلي يجمد مفاوضات محمد عبد المنعم.. خلاف مالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أغسطس 2026 07:20 مساءً - قرر مسؤولو النادي الأهلي تعليق المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد وجود خلاف بشأن المقابل المالي المطلوب لإتمام عودة اللاعب إلى صفوف الفريق.

عموتة يوافق على ضم محمد عبد المنعم

وحصلت إدارة الأهلي على موافقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، بشأن التعاقد مع محمد عبد المنعم، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم خط الدفاع قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويرى عموتة أن الفريق بحاجة إلى إضافة عناصر جديدة في الخط الخلفي، باستثناء ياسر إبراهيم، الذي يحظى بثقة الجهاز الفني، الأمر الذي دفع الإدارة إلى التفكير في إعادة محمد عبد المنعم إلى الدوري المصري بعد تجربته الاحترافية في فرنسا.

مليون دولار عرض الأهلي لمحمد عبد المنعم

ووفقًا للمعلومات المتداولة حول المفاوضات، قدم الأهلي عرضًا لمحمد عبد المنعم يتضمن حصوله على راتب سنوي يصل إلى مليون دولار، تمهيدًا لبدء التفاوض مع نادي نيس الفرنسي بشأن المقابل المالي للصفقة.

وكانت إدارة الأهلي تستهدف حسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر، والمقرر أن تبدأ منافساته يوم 21 أغسطس الجاري.

محمد عبد المنعم يطلب 2.5 مليون دولار

في المقابل، طلب محمد عبد المنعم الحصول على راتب سنوي بقيمة 2.5 مليون دولار مقابل العودة إلى الأهلي، وهو الرقم الذي لم توافق عليه إدارة النادي.

ويأتي رفض الأهلي في ظل تمسك الإدارة بسياسة وضع سقف محدد للرواتب داخل الفريق، خاصة بعد رحيل محمود حسن تريزيجيه، الذي كان من أصحاب الرواتب المرتفعة في صفوف القلعة الحمراء.

الأهلي يبحث عن مدافع جديد

وبسبب الفارق الكبير بين العرض المقدم من الأهلي والمطالب المالية للاعب، قرر مسؤولو النادي، عن طريق عصام سراج، تجميد المفاوضات مع محمد عبد المنعم ونادي نيس خلال الفترة الحالية.

وتتجه إدارة الأهلي إلى دراسة عدد من البدائل لتدعيم مركز قلب الدفاع، مع التركيز على إمكانية التعاقد مع مدافع جديد من الدوري المصري، في إطار الاستعداد للموسم المقبل.

استعدادات الأهلي للموسم الجديد

ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا تحضيريًا في إسبانيا تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويستعد الفريق للمشاركة في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب عدد من البطولات المحلية، من بينها كأس مصر وكأس عاصمة مصر، ما يدفع الجهاز الفني والإدارة إلى مواصلة تدعيم القائمة بالعناصر التي تتناسب مع احتياجات الفريق.