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الرئيس السيسى: عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاستى للدولة وهذا أمر محسوم تماما

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الرئيس السيسى: عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاستى للدولة وهذا أمر محسوم تماما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن لقاء الإعلاميين فى أكاديمة الشرطة قائلا: "من كام يوم كنا في أكاديمية الشرطة وقبلها فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. وتحدثت عن مخاطر المرحلة الحالية وأثناء الحديث عن هذه التحديات ذكرت أن الدستور المصري لن يمس".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى حفل تخرج الدفعة الأولي من الأكاديمية العسكرية: "بعدين أثناء وجودنا فى أكاديمية الشرطة تحدث معي 2 من الإعلاميين "نشأت الديهي ومصطفي بكري".. قالوا لي طب وبعدين يعني.. أنت كده مطمن على أن الإجراء ده سليم.. وقلت ايوه الاجراء ده سليم.. في 2030 نهاية مدة رئاستي .. أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه.. لكن مش هسيب الدولة المصرية.. مصر زاخرة بأبنائها القادرة على تولي المسئولية".

 

 

أحمد زيدان

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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