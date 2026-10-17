النفط يرتفع أكثر من 3%ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغط على الإمدادات، فيما يقيم المستثمرون حجم إمدادات الديزل التي قد تتمكن روسيا من ضخها في الأسواق العالمية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.94 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 109.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 19 مايو الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.44 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتبلغ 101.41 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 17 سبتمبر الماضي.

وارتفع خام برنت بنسبة 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.4 بالمئة.

وأقرت وكالة الطاقة الدولية أمس طرح أكثر من 20 مليون برميل من الوقود في الأسواق، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم إصدار طلب لتقديم عروض لمبادلة ما يصل إلى 17 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.