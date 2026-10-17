الرئيس السيسي للخريجين: قوة الجيوش لا تقوم بالسلاح وحده بل بالعلم والكفاءة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قوة الجيوش لا تقوم بالسلاح وحده، بل بالعلم والكفاءة والانضباط والالتزام، داعيًا خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية إلى إتقان أداء واجبهم في كل موقع يُكلفون به.



وقال الرئيس، خلال كلمته في احتفالية التخرج، إن الخريجين يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم المهنية والوطنية، بعدما اختاروا طريق حمل شرف ومسؤولية الدفاع عن الوطن.

الإخلاص والاحترافية منهج دائم

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخريجين إلى جعل الإخلاص والانضباط والاحترافية منهجًا دائمًا لهم، والحرص على تطوير قدراتهم باستمرار، وأن يكونوا على قدر الثقة التي منحهم إياها الوطن.

امتداد لمسيرة الشرف والتضحية

وطالب الرئيس الخريجين ببذل أقصى الجهد لحماية مصر وصون أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن الشعب المصري يعتز بهم، ويرى فيهم امتدادًا لمسيرة عظيمة من الشرف والبطولة والتضحية.

