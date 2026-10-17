الرئيس السيسي يوجه الشكر للسعودية والإمارات والكويت ويطلب تقديم تحية عسكرية لها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تقديرًا لمواقفها الداعمة لمصر خلال الظروف الصعبة التي مرت بها عام 2013.

وقال الرئيس، خلال كلمته: «علشان نقدم الشكر والتقدير للأشقاء العرب في السعودية والإمارات والكويت، واسمحوا لي نقدم تحية عسكرية لهم».

تقدير المواقف العربية المساندة لمصر

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وقوف الأشقاء في الخليج إلى جانب مصر أسهم في مساندتها خلال مرحلة واجهت فيها تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى وصول إمدادات من البترول والقمح والغاز والبوتاجاز.

وشدد الرئيس على أهمية تذكر هذه المواقف وتقديرها، إلى جانب الاستفادة من دروس تلك المرحلة لتجنب تكرار الظروف التي مرت بها البلاد.

تقدير المواقف العربية المساندة لمصر

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن وقوف الأشقاء في الخليج إلى جانب مصر أسهم في مساندتها خلال مرحلة واجهت فيها تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى وصول إمدادات من البترول والقمح والغاز والبوتاجاز.

وشدد الرئيس على أهمية تذكر هذه المواقف وتقديرها، إلى جانب الاستفادة من دروس تلك المرحلة لتجنب تكرار الظروف التي مرت بها البلاد.