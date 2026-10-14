الأهلي بطل البطولة الأفريقية للمرة التاسعة في التاريخ والرابعة علي التوالى بعد فوزه على الزمالك (26-25)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 09:29 مساءً - استطاع فريق الأهلى لكرة اليد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى أنجولا للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-25 في نهائي المنافسة في الوقت الإضافى.

كما حقق الأهلي اللقب في النسخة الحالية للمرة الرابعة علي التوالي ، حيث حقق اللقب من قبل أعوام ،1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024 و 2025 .

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلي النهائي علي نظيره كينشاسا الكونغولي بنتيجة 38-20 في نصف نهائى المنافسة ، بينما تأهل الزمالك علي حساب بترو أتليتكو الأنجولي 35-21 .

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى كأول مجموعته بعدما فاز فى ختام الدور الأول على نظيره ميشال الإثيوبى بنتيجة 40 -10 فى ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى أنجولا خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجارى فى لوندا..

حقق الزمالك الفوز فى الدور الأول على كلا من جي إس كي الكونغولي وبريميرو الأنجولي وميكيلي الإثيوبي وأخيرا ميشال الإثيوبي.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز علي إنتركلوب الأنجولي قبل الفوز علي فلاورز البنيني ثم بترو اتليتكو الأنجولي قبل الفوز أيضا علي رينيسانس الإيفوارى ثم الجيش الرواندى.

قائمة الزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة 18 لاعبًا، وهم هشام السبكي، محمد سامي، يوسف ناجي و محمد مؤمن صفا «دودي»، بلال مسعود وحسن قداح، يحيى الكردي، محمد عبد الغني، محمود علي وعمر صادق «بيبو»، حمزة توكل، زياد حشاد وأكرم يسري، عبد الرحمن أشرف «بودي» وأحمد حسام، مصطفى بشير، يوسف عمروو شادي خليل، بيجاد مروان، حسن أحمد.

قائمة الأهلى فى بطولة أفريقيا لكرة اليد

وضمت قائمة الأهلى كلا من: عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن نبيل، أحمد خيري، محمد هشام البسيوني «مودي»، محمد صلاح، سيف هاني «فوكس»، إبراهيم المصري، ياسر سيف، خالد وليد، معاذ عزب، نبيل شريف، محمود حسين، محسن رمضان، محمد عماد «أوكا»، محمد لاشين، عمر خالد «كاستيلو»، عمر سامي دحروج.