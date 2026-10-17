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الرئيس السيسي: القوات المسلحة تتحمل تكلفة برنامج إعداد القادة وهناك اختبارات للقبول

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الرئيس السيسي: القوات المسلحة تتحمل تكلفة برنامج إعداد القادة وهناك اختبارات للقبول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة ستتحمل تكلفة برنامج إعداد القادة، الذي يستهدف أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، مع إجراء اختبارات للقبول.

وأوضح الرئيس، خلال كلمته، أن البرنامج يهدف إلى إتاحة مجموعة من الكوادر المؤهلة التي يمكن الاختيار من بينها لتولي المسؤولية.

 

اختبارات قبول لإعداد الكوادر

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الالتحاق بالبرنامج سيخضع لاختبارات قبول، قائلًا: «علشان نقول للمصريين إن فيه مجموعة ممكن تاخدوا منها من يتولى المسؤولية».

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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