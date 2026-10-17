الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية أصبحت نموذجًا متقدمًا في بناء الإنسان المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأكاديمية العسكرية المصرية أصبحت نموذجًا متقدمًا في بناء الإنسان المصري، وتقديم التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات.



ووجّه الرئيس، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية، التحية والتقدير إلى هذا الصرح الوطني، مؤكدًا دوره بالغ الأهمية في إعداد وتأهيل كوادر الدولة المصرية.

رسالة تتجاوز إعداد الضباط

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن رسالة الأكاديمية لا تقتصر على إعداد الضباط وتأهيل طلاب الكليات العسكرية فحسب، بل تشمل إعداد الكوادر الوطنية في تخصصات متعددة.

برامج تخدم مؤسسات الدولة

وأشار الرئيس إلى أن الأكاديمية تقدم برامج تدريبية وتطويرية تخدم مؤسسات الدولة كافة، في إطار دورها في التدريب والتأهيل وبناء القدرات.

