الرئيس السيسي: الحفاظ على القوات المسلحة وتعزيز الثقة بها واجب وطني على الجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على القوات المسلحة المصرية، وصون مكانتها، وتعزيز الثقة بها، واجب وطني يقع على عاتق الجميع.

وأوضح، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن أداء هذا الواجب يكون من خلال نشر الوعي الصحيح، وتوضيح الحقائق، وتعريف الرأي العام بحجم المسؤوليات والتحديات التي تتحملها المؤسسة العسكرية.

القوات المسلحة تعبر عن إرادة الشعب

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة جزء أصيل من الشعب المصري، وتتكون من أبناء كل بيت في مصر، وتعبر عن قيم المواطنين وتطلعاتهم وإرادتهم.

حماية الوطن وصون استقراره

وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة تضطلع بمسؤولية حماية الوطن وصون استقراره، وتمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي المصري.

