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تذكرتي تعلن تعليمات حضور قمة الأهلي والزمالك.. فتح أبواب استاد القاهرة في الثالثة عصرا

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  • تذكرتي تعلن تعليمات حضور قمة الأهلي والزمالك.. فتح أبواب استاد القاهرة في الثالثة عصرا 1/4
  • تذكرتي تعلن تعليمات حضور قمة الأهلي والزمالك.. فتح أبواب استاد القاهرة في الثالثة عصرا 2/4
  • تذكرتي تعلن تعليمات حضور قمة الأهلي والزمالك.. فتح أبواب استاد القاهرة في الثالثة عصرا 3/4
  • تذكرتي تعلن تعليمات حضور قمة الأهلي والزمالك.. فتح أبواب استاد القاهرة في الثالثة عصرا 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أكتوبر 2026 08:13 مساءً - أعلنت شركة «تذكرتي» الإرشادات المنظمة لحضور مباراة القمة بين والزمالك، المقرر إقامتها غدا الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تقرر فتح أبواب الاستاد أمام الجماهير في تمام الثالثة عصرا.

 

وتضمنت التعليمات مجموعة من الضوابط الخاصة بالجماهير والفريقين، بهدف تنظيم الدخول وضمان إقامة المباراة في أجواء آمنة.

 

قائمة الممنوعات في والزمالك

 

حددت الجهات الأمنية عددا من المحظورات التي يمنع اصطحابها إلى استاد القاهرة الدولي خلال مباراة القمة، أبرزها:

 

اللافتات التي تتضمن إساءات لأي طرف من أطراف المباراة أو غيرهم.

 

الشماريخ والألعاب النارية.

 

أجهزة الليزر.

 

المواد القابلة للاشتعال، بما فيها مواد الطلاء والبخاخات.

 

العبوات الزجاجية.

 

الأدوات الحادة والأسلحة.

 

طائرات الدرون.

 

وتأتي هذه التعليمات في إطار تنظيم دخول الجماهير إلى الاستاد، والالتزام بالضوابط المعلنة قبل المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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