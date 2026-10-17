الرئيس السيسي: حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية، التي كانت وستظل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان المصري وصون هويته الوطنية.

ووجّه الرئيس، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، التقدير والاعتزاز إلى أسر الخريجين، لما غرسته في نفوس أبنائها من قيم الانتماء والوطنية والانضباط.

دور الأسرة في إعداد أبناء الوطن

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن أسر الخريجين قدمت أبناءها لمصر ليكونوا أشداء في أداء واجبهم المقدس، مؤكدًا مكانة الأسرة في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية.

تهنئة للخريجين وأسرهم

واستهل الرئيس كلمته بتهنئة أبنائه وبناته الخريجين الذين ينضمون إلى صفوف القوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أنهم ينضمون إلى رجال ونساء أوفياء نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه.