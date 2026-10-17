الرئيس السيسي: لا تجعلوا تضحيات ما بعد 2013 والخسائر الاقتصادية تتكرر مرة أخرى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاستفادة من التجارب التي مرت بها الدولة المصرية، وعدم السماح بتكرار الظروف التي أدت إلى تضحيات وخسائر اقتصادية.



وقال الرئيس، خلال كلمته: «لا تجعلوا التضحيات التي تمت من 2013 والأموال التي خسرناها.. لا تجعلوا هذا الكلام يتكرر مرة أخرى».

خبرة ممتدة قبل تولي الرئاسة

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن تجربته في هذا الشأن كبيرة وتمتد إلى ما قبل توليه الرئاسة، مطالبًا بالاستماع بعناية إلى حديثه ومراجعة ما يطرحه من وقائع.

تداعيات أحداث 2011

وتحدث الرئيس عن التداعيات الاقتصادية لأحداث عام 2011، مشيرًا إلى انكماش الاقتصاد ونفاد الاحتياطي، وما واجهته الدولة من أوضاع صعبة خلال تلك المرحلة.