التضخم الأوروبي عند 3.8%
أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.8 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 3.2 بالمئة في أغسطس الذي قبله.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أن أسعار الطاقة سجلت أعلى معدل ارتفاع بين مكونات التضخم خلال سبتمبر، إذ ارتفعت بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ14.3 بالمئة في أغسطس، فيما تسارع التضخم في قطاع الخدمات إلى 3.2 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق.
وعلى صعيد دول الاتحاد الأوروبي، سجلت السويد أدنى معدل تضخم سنوي عند 1 بالمئة، تلتها المجر والدنمارك بنسبة 2.1 بالمئة لكل منهما، فيما سجلت رومانيا أعلى معدل عند 6.5 بالمئة، تلتها ليتوانيا بنسبة 6.1 بالمئة، ثم بلغاريا بنسبة 5.6 بالمئة.
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