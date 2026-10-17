أخبار اليمن : ارتفاع عدد ضحايا العدوان على ضوران آنس

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على ضوران آنس
ارتفع عدد ضحايا استهداف طيران العدو السعودي منازل مواطنين في قريتي العرِّ وبرزاءَ بمنطقةِ قاعِ الحقلِ في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار بقنابل عنقودية محرمة دوليا إلى 20 شهيدًا وجريحًا.
حيث استشهد جراء هذه الجريمة الوحشية 3 أطفال، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 17 بينهم 7 أطفال و3 نساء إحداهن حامل اجهضت نتيجة هذه الجريمة المروعة.
وتسببت القنابل العنقودية التي استخدمها العدو السعودي في هذه الجريمة في تضرر ثلاثة منازل وتدمير منظومة طاقة شمسية لإحدى المزارع، بالإضافة إلى نفوق وإصابة عدد من المواشي.
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