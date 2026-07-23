الأهلي يعرض مليون دولار لفسخ عقد أشرف داري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 06:28 مساءً - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات جديدة تخص ملف المحترفين الأجانب داخل النادي الأهلي، مؤكداً أن مسؤولي القلعة الحمراء فتحوا خطوط مفاوضات جادة مع المدافع المغربي أشرف داري للوصول إلى صيغة لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عرض مالي وهيكلة قائمة الأجانب

وأوضح الغندور، خلال برنامجه التلفزيوني "ستاد المحور"، أن إدارة الأهلي قدمت عرضاً للمدافع المغربي يتضمن الحصول على مليون دولار مقابل فسخ العقد بالتراضي، وذلك ضمن خطة النادي للتخلص من بعض الأسماء وإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب استعداداً للاستحقاقات القادمة في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن رغبة الإدارة تتجه نحو إنهاء الملف بصورة ودية وحضارية تُرضي كافة الأطراف دون الدخول في أي نزاعات قانونية، لافتاً إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين للوصول إلى نقطة اتفاق.

داري يدرس العرض وموقف حاسم خلال أيام

وأضاف الغندور أن أشرف داري لم يبدِ موافقته النهائية حتى الآن، حيث يعكف في الوقت الحالي على دراسة العرض المقدم بالتنسيق مع وكيل أعماله، لتقييم الخيارات المتاحة قبل ردّه الرسمي والنهائي على إدارة الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.