حضري بنفسك سيروم حمض الساليسيليك للحصول على بشرة صافية وخالية من الشوائب

حمض الساليسيليك بيأدي دور حيوي في تقليل البقع والشوائب على البشرة، والنهاردة هنعرف مع بعض طريقة تحضير سيروم حمض الساليسيليك بنفسك للحصول على بشرة نقية وخالية من البقع.

فوايد حمض الساليسيليك للبشرة :

- حمض الساليسيليك يعتبر مادة مقشرة للطبقة الخارجية من الجلد، وهو بيستخدم لعلاج كتير من المشاكل الجلدية، زي حب الشباب، القشرة، الثآليل، والصدفية.

- بيساعد على زيادة نسبة الرطوبة في البشرة.

- بيساهم في اذابة المادة اللي بتخلي خلايا الجلد تلتصق ببعض، ونتيجة لده بتتساقط الاجزاء التالفة من خلايا الجلد بشكل طبيعي، وبتتكون خلايا جلدية جديدة صحية.

لتحضير سيروم حمض الساليسيليك هتحتاجي :

- ٤ معالق كبيرة من اي نوع زيت ناقل (زي زيت اللوز الحلو، زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الارجان).

- ٢٠ نقطة من اي نوع زيت عطري.

- معلقة كبيرة من حمض الساليسيليك البودر (من امازون او نون).

- معلقة صغيرة جلسرين.

طريقة التحضير :

1- اخلطي الجلسرين مع حمض الساليسيليك، وقلبيهم مع بعض لحد ما يتكون عندك معجون ناعم، القوام المفروض يبقى زي قوام معجون الاسنان.

2- هاتي زجاجة لونها غامق حطي فيها الزيت الناقل اللي اختارتيه، ولو هتستخدمي نوعين حطي معلقتين كبار من كل نوع.

3- ضيفي الزيت العطري اللي اختارتيه، وتقدري كمان تضيفي اكتر من نوع زيت عطري، بشرط ان عدد النقط منهم مايزدش عن ٢٠ نقطة.

4- اقفلي الزجاجة ورجيها كويس لخلط المكونات.

5- دلوقتي ضيفي خليط حمض الساليسيليك والجلسرين.

6- اقفليها تاني ورجيها كذا مرة، وكده السيروم جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام :

1- اغسلي بشرتك كويس بالغسول بتاعك.

2- حطي كام نقطة من التونر على بشرتك وسيبيه ينشف لمدة ٣٠ ثانية.

3- خدي كمية مناسبة من السيروم ووزعيها على بشرتك، ودلكيه بلطف لمدة ٥ دقايق.

4- وسيبي السيروم لحد ما ينشف والبشرة تمتصه تماما.

5- استخدمي السيروم بانتظام مرة واحدة يوميا.

6- احفظي السيروم في التلاجة لاستخدامه بعد كده، هيقعد معاكي لحد اسبوعين. salicylic acid serum

اختيار الزيوت المناسبة لنوع بشرتك :

- لو بشرتك دهنية ومعرضة لحب الشباب، ممكن تستخدمي زيوت بذور العنب او زيت الجوجوبا كزيت ناقل، اما بالنسبة للزيوت العطرية، ممكن تستخدمي زيت الروزماري او زيت شجرة الشاي.

- لو بشرتك جافة وحساسة، استخدمي زيت بذور ثمر الورد او زيت اللوز الحلو، وممكن تضيفي زيت خشب الصندل او زيت اللبان كزيوت عطرية.