أخبار اليمن : غداً.. تشغيل التيار الكهربائي في مدينة السدة

غداً.. تشغيل التيار الكهربائي في مدينة السدةأعلنت المؤسسة العامة للكهرباء لجميع المواطنين في مدينة السِّدّة بمحافظة إب، أنه سيتم، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2026م، تعشيق وتشغيل خطوط وشبكة توزيع التيار الكهربائي العمومي التابعة للمؤسسة، وإجراء التشغيل التجريبي لها.

وأهابت المؤسسة في بيان صادر عنها، بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن خطوط نقل التيار الكهربائي، لا سيما خطوط الضغط العالي، وعدم الاقتراب من أعمدة وأبراج ومكونات الشبكة الكهربائية أو العبث بها، وتجنب البناء بالقرب منها، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم وممتلكاتهم.

وأكدت أن من يخالف تعليمات السلامة الكهربائية بعد هذا الإعلان، يتحمل المسؤولية عن الآثار والأضرار المترتبة على ذلك، مشدّدة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والتعاون مع المؤسسة، بما يضمن سلامة الجميع.