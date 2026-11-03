مدبولى: التنسيق لتنفيذ تكليف فخامة الرئيس بالبدء في المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - الاعتماد بصورة كاملة على المنتج المحلي من المصانع المصرية.. ولجنة مركزية لشراء المعدات والمهمات

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار فخامة رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس حسام طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد رمضان، ممثل شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتنفيذ تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن توصيات "منتدى مصر 2026"، بالبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتباراً من يناير 2028، وذلك في إطار مواصلة جهود تطوير القرى المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على متابعة تشغيل كل مشروعات المرحلة الأولى التي يتم الانتهاء من تنفيذها، ودخولها الخدمة لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية، كما تتبع معايير محددة عند تنفيذ المرحلة الثانية، من خلال الدروس المستفادة بالمرحلة الأولى، بحيث سيتم التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات التي تستحوذ على أهمية كبيرة لدى المواطن، مثل مشروعات الصرف الصحي، والمشروعات التعليمية والصحية.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الإطار، أن المرحلة الثانية ستشهد الاعتماد بصورة كاملة على المُنتج المحلي من المصانع المصرية، حيث تم في هذا الصدد التكليف بتشكيل لجنة مركزية تتولى التعاقد والشراء المركزي لكل المُعدات والمُهمات المطلوبة للمرحلة الثانية، للحصول على أفضل الأسعار، ووفقا للموارد المالية المتاحة للمشروعات المحددة، وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية الراهنة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الخاص بتشغيل المشروعات التي تم تسليمها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعددها نحو 18540 ألف مشروع، وذلك من إجمالي 24201 ألف مشروع تم الانتهاء منها ضمن هذه المرحلة.

كما تم استعراض موقف الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ضوء تكليف فخامة الرئيس خلال منتدى "مصر 2026"، بما في ذلك موقف تحديد المشروعات في القطاعات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وموقف تخصيص الأراضي لتنفيذ تلك المشروعات، حيث كلف رئيس الوزراء جهات الولاية للأراضي المُحددة بسرعة تسليمها للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات.