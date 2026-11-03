قرار مفاجئ من هانز فليك.. حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة الأوروبية أمام أستون فيلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:53 مساءً - أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة لاعبيه استعدادًا لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت ظهور اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن اختيارات المدرب الألماني.



حمزة عبد الكريم ضمن حسابات برشلونة أمام أستون فيلا



وجاء انضمام اللاعب المصري إلى قائمة الفريق الكتالوني ليثير الاهتمام، خاصة في ظل ما تردد بشأن إمكانية مشاركته مع فريق شباب برشلونة في مواجهة أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا للشباب، قبل أن يظهر اسمه ضمن قائمة الفريق الأول للمباراة المرتقبة.

ويستضيف برشلونة نظيره الإنجليزي على ملعب كامب نو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط رغبة الفريق الإسباني في تحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى مسار الانتصارات بالبطولة القارية.



قائمة برشلونة لمواجهة أستون فيلا وجاءت اختيارات هانز فليك للمباراة على النحو التالي:



حراسة المرمى: خوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليكس كامبوس، جيليرمي فيتور، برايان فاريناس.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، أوريان جورين.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي، أنتوني جوردون، حمزة عبد الكريم.



برشلونة يبحث عن العودة أمام الفريق الإنجليزي



ويدخل برشلونة اللقاء وفي رصيده 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة.

ويسعى الفريق الكتالوني لاستغلال مواجهة أستون فيلا من أجل تعويض تعثره الأخير، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة الأوروبية.

قائمة برشلونة